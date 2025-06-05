Глебов: «В «Динамо» нужно больше конкретики»
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, чего сейчас не хватает московской команде.
«Наверное, нужно больше конкретики, чтобы понимание у всех было. Условно, в «Ростове» плюс-минус все знали то, что будут делать. К примеру, я там знал, что будет делать Максим, Максим знал, что буду делать я. Чтобы слаженность была, понятные требования для всех. Поэтому, наверное, и «Ростов» выглядел глобально тренерской командой, если можно так сказать», — сказал Глебов.
Глебов играл за «Ростов» с 2019 по 2024 год. В феврале 2025 года он перешел в «Динамо».
Московский клуб по итогам сезона-2024/25 занял пятое место в РПЛ.
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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