Глебов: «В «Динамо» нужно больше конкретики»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, чего сейчас не хватает московской команде.

«Наверное, нужно больше конкретики, чтобы понимание у всех было. Условно, в «Ростове» плюс-минус все знали то, что будут делать. К примеру, я там знал, что будет делать Максим, Максим знал, что буду делать я. Чтобы слаженность была, понятные требования для всех. Поэтому, наверное, и «Ростов» выглядел глобально тренерской командой, если можно так сказать», — сказал Глебов.

Глебов играл за «Ростов» с 2019 по 2024 год. В феврале 2025 года он перешел в «Динамо».

Московский клуб по итогам сезона-2024/25 занял пятое место в РПЛ.