Экс-нападающий «Зенита» Джорджевич объяснил, почему очень ценит Семака

Бывший форвард «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» рассказал о дружеских отношениях с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«С Сергеем Богдановичем у меня дружеские отношения, я очень его ценю. Он еще был футболистом, когда я приехал, и очень сильно помог мне. Для меня первый год был сложный, я был практически единственный молодой игрок в команде, оказывалось сильное давление. Было и достаточно много конфликтов в коллективе, результаты не всегда радовали — и не могу сказать, что меня все поддерживали. А Сергей Богданович — один из тех, кто хорошо относился ко мне. Он поддерживал меня с того момента и до сегодняшнего дня. И даже когда Семак стал тренером и отправил меня в аренду, никаких обид не могло быть», — сказал черногорец «СЭ».

Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 по 2019 год. В составе петербургского клуба он провел 30 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.