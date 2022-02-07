Даниил Денисов: «Рад продлить контракт со «Спартаком», это большое и значимое событие»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал заключение нового долгосрочного контракта с московским клубом.

«Рад продлить контракт со «Спартаком», это большое и значимое событие для меня. Буду продолжать работать и отдавать всего себя клубу. На этих сборах я забил свой первый мяч, теперь подписал новое соглашение, так что зима складывается удачно. Но хочется, чтобы следующие месяцы стали еще более успешными», — цитирует игрока сайт красно-белых.

Теперь соглашения с молодыми игроком рассчитано до мая 2026 года19-летний Денисов провел две игры за первую команду в первой части текущего сезона.