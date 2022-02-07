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Даниил Денисов: «Рад продлить контракт со «Спартаком», это большое и значимое событие»

Полузащитник «Спартака» Денисов прокомментировал заключение нового контракта с клубом
Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Денисов и Артем Ребров.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал заключение нового долгосрочного контракта с московским клубом.

«Рад продлить контракт со «Спартаком», это большое и значимое событие для меня. Буду продолжать работать и отдавать всего себя клубу. На этих сборах я забил свой первый мяч, теперь подписал новое соглашение, так что зима складывается удачно. Но хочется, чтобы следующие месяцы стали еще более успешными», — цитирует игрока сайт красно-белых.

Теперь соглашения с молодыми игроком рассчитано до мая 2026 года19-летний Денисов провел две игры за первую команду в первой части текущего сезона.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-07-litvinov_i_denisov_perepodpisali_kontrakty_so_spartakom_maslovu_predostavili_optsiyu_prodleniya/
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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