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Руслан Литвинов поблагодарил «Спартак» за новый контракт

Евгений Петров
Корреспондент
Руслан Литвинов.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано до мая 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб и всех причастных за такую возможность, — цитирует Литвинова официальный сайт клуба. — Теперь еще больше ответственности, еще больше нужно работать и показывать результат на поле как можно скорее. Ближайшие цели ясны: прогрессировать и помочь команде подняться как можно выше в таблице РПЛ, а также добиться лучшего результата в Кубке России и Лиге Европы».

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провел с тех пор 20 матчей.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-07-litvinov_i_denisov_perepodpisali_kontrakty_so_spartakom_maslovu_predostavili_optsiyu_prodleniya/
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

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