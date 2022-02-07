Руслан Литвинов поблагодарил «Спартак» за новый контракт

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано до мая 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб и всех причастных за такую возможность, — цитирует Литвинова официальный сайт клуба. — Теперь еще больше ответственности, еще больше нужно работать и показывать результат на поле как можно скорее. Ближайшие цели ясны: прогрессировать и помочь команде подняться как можно выше в таблице РПЛ, а также добиться лучшего результата в Кубке России и Лиге Европы».

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провел с тех пор 20 матчей.