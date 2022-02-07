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Литвинов и Денисов переподписали контракты со «Спартаком», Маслову предоставили опцию продления

Иван Шитик
Корреспондент
Руслан Литвинов и Даниил Денисов.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» согласовал условия новых контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым. Теперь соглашения с молодыми игроками рассчитаны до мая 2026 года, сообщает сайт красно-белых.

Кроме того, «Спартак» предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову. Игрок может активировать ее в любой момент.

В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основу. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы.

19-летний Денисов провел две игры за первую команду в первой части текущего сезона.

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провел с тех пор 20 матчей.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-07-litvinov_i_denisov_perepodpisali_kontrakty_so_spartakom_maslovu_predostavili_optsiyu_prodleniya/
Павел Маслов
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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2
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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