Литвинов и Денисов переподписали контракты со «Спартаком», Маслову предоставили опцию продления

«Спартак» согласовал условия новых контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым. Теперь соглашения с молодыми игроками рассчитаны до мая 2026 года, сообщает сайт красно-белых.

Кроме того, «Спартак» предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову. Игрок может активировать ее в любой момент.

В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основу. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы.

19-летний Денисов провел две игры за первую команду в первой части текущего сезона.

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провел с тех пор 20 матчей.