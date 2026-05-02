ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставка на матч РПЛ

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 2 мая. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Бывший футболист «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев:

«Счет в матче — 0:2. Однозначная победа «Зенита»», — сказал Яковлев «СЭ».

Музыкант Вячеслав Малежик:

«Счет в матче будет — 1:2. Нас ждет серьезная битва. Несмотря на домашний матч, ЦСКА все же уступит», — цитирует Малежика «СЭ».

Комментатор Константин Генич:

«Дома при своих болельщиках ЦСКА даст бой «Зениту», поэтому на однозначную победу питерцев я бы не ставил. Возьму свой любимый вариант — 2-3 гола в матче», — приводит слова Генича «Рейтинг Букмекеров».

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами матча. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 1.85 (49%). Успех ЦСКА оценивается в 4.20 (24%), ничью — в 3.70 (27%).