Мостовой: «Крылья Советов» по игре незаслуженно победили «Спартак»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«Те, кто не смотрел игру, удивятся результату. А те, кто смотрел игру, еще больше удивляются. «Крылья Советов» за 90 минут перешли на чужую половину поля семь-восемь раз. У самарцев было 27 процентов владения мяча и три удара в створ. Но всем все равно на качество футбола, главное результат.

«Крылья Советов» по игре незаслуженно победили. Но кого это сейчас волнует? Они борются за выживание. А «Спартак» оступился, потому что сложно атаковать, когда одиннадцать соперников стоят возле своих ворот», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» после 28-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ и набрал 48 очков. «Крылья Советов» с 29 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.