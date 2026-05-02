Агент Комличенко: «У Николая повреждение боковой связки колена. Мениск и крестообразная связка целы»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, но получил повреждение и не смог продолжить игру. Матч команд прошел в пятницу, 1 мая.

«Николай сделал после игры МРТ: мениск цел, крестообразная связка тоже цела. У Комличенко повреждение боковой связки колена. Более точную информацию по срокам восстановления футболиста могут сказать только клубные врачи», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.

После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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