«Зенит» победил ЦСКА в Москве

«Зенит» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на «Арене ЦСКА».

Гол на 34-й минуте забил бразильский нападающий Клаудиньо. Удвоил преимущество гостей Андрей Мостовой на 90+4-й минуте встречи. Пас ему отдал Артем Дзюба, вышедший на замену во втором тайме.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет дома с «Ростовом» (3 декабря).

ЦСКА расположился на шестом месте. В следующем туре команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с «Крыльми Советов» (4 декабря).