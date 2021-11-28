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«Зенит» победил ЦСКА в Москве

21:57
Клаудиньо — автор гола в матче ЦСКА — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клаудиньо — автор гола в матче ЦСКА — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на «Арене ЦСКА».

28&nbsp;ноября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. ЦСКА — «Зенит»: моменты матча, видео

Гол на 34-й минуте забил бразильский нападающий Клаудиньо. Удвоил преимущество гостей Андрей Мостовой на 90+4-й минуте встречи. Пас ему отдал Артем Дзюба, вышедший на замену во втором тайме.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет дома с «Ростовом» (3 декабря).

ЦСКА расположился на шестом месте. В следующем туре команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с «Крыльми Советов» (4 декабря).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 65 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 65 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры