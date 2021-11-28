«Зенит» победил ЦСКА в Москве
21:57
«Зенит» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на «Арене ЦСКА».
Гол на 34-й минуте забил бразильский нападающий Клаудиньо. Удвоил преимущество гостей Андрей Мостовой на 90+4-й минуте встречи. Пас ему отдал Артем Дзюба, вышедший на замену во втором тайме.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет дома с «Ростовом» (3 декабря).
ЦСКА расположился на шестом месте. В следующем туре команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с «Крыльми Советов» (4 декабря).
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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