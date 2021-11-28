Боярский: «Зенит» не оступится и не упустит чемпионство! У нас нет соперников!»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на победу «Зенита» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Футбол, может, был и не слишком эффектный, — сказал Боярский «СЭ». — Но при неэффектной игре есть очень эффектный результат. Это очень важно, потому что теперь мы на 4 очка убегаем от всех. Мало кто может бороться с «Зенитом». Мы прекрасно понимаем, что футбол — это зрелище. А его тут не было. Был только рациональный подход. Пускай это будет единственный минус в нашей команде. «Динамо» пытается бороться за чемпионство? «Зенит» не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников».

Боярский также отметил, что Артем Дзюба полезен для «Зенита» в любом матче.

«Дзюба всегда полезен. В любых матчах он делает действия, которые помогают команде. Сегодня он отдал замечательный голевой пас на Мостового. Все рационально, тихо и мирно. Все прекрасно», — добавил Боярский.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. ЦСКА расположился на шестом месте.