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Боярский: «Зенит» не оступится и не упустит чемпионство! У нас нет соперников!»

22:13
28 ноября. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на победу «Зенита» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Футбол, может, был и не слишком эффектный, — сказал Боярский «СЭ». — Но при неэффектной игре есть очень эффектный результат. Это очень важно, потому что теперь мы на 4 очка убегаем от всех. Мало кто может бороться с «Зенитом». Мы прекрасно понимаем, что футбол — это зрелище. А его тут не было. Был только рациональный подход. Пускай это будет единственный минус в нашей команде. «Динамо» пытается бороться за чемпионство? «Зенит» не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников».

Боярский также отметил, что Артем Дзюба полезен для «Зенита» в любом матче.

«Дзюба всегда полезен. В любых матчах он делает действия, которые помогают команде. Сегодня он отдал замечательный голевой пас на Мостового. Все рационально, тихо и мирно. Все прекрасно», — добавил Боярский.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. ЦСКА расположился на шестом месте. 

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 65 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 65 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

 

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры