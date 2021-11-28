Фанаты ЦСКА устроили файер-шоу на матче с «Зенитом»

Болельщики ЦСКА во время матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» устроили на трибуне файер-шоу.

Фанатскую трибуну заволокло дымом от шашек. Встреча прошла на арене ЦСКА в Москве.

«Зенит» на момент файер-шоу в конце второго тайма вел со счетом 1:0 благодаря голу Клаудиньо в первом тайме.