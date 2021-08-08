ЦСКА впервые сыграет в новой форме с логотипом ОЛЛС
ЦСКА в рамках 3-го тура Тинькофф чемпионата России проведет матч против «Динамо». Красно-синие впервые сыграют в новой форме с логотипом ОЛЛС.
Эта гостевая форма посвящена 110-летию футбольного клуба.
Гостевая форма выполнена в белом цвете, а вместо современной эмблемы ЦСКА на футболку нанесен логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС), основоположника армейского футбола.
ЦСКА был основан в 1911 году, до 1923 года команда выступала под названием «Общество любителей лыжного спорта».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю