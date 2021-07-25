Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Уфой» в первом матче под руководством Алексея Березуцкого
ЦСКА одержал минимальную победу в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой». Московский клуб выиграл со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал нападающий Антон Заболотный, который отличился во втором тайме. Форвард сборной России забил гол в первом же официальном матче после возвращения в московский клуб.
Также эта игра стала первой официальной для Алексея Березуцкого на посту главного тренера красно-синих.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в заявку на игру, но остался в запасе.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
1-й тур
ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Заболотный, 61.
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр, Милетич (Жамалетдинов, 87), Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Мрзляк (Касинтура, 74), Саплинов.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Милюченко (Санкт-Петербург), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).
25 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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