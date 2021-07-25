Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Уфой» в первом матче под руководством Алексея Березуцкого

ЦСКА одержал минимальную победу в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой». Московский клуб выиграл со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Антон Заболотный, который отличился во втором тайме. Форвард сборной России забил гол в первом же официальном матче после возвращения в московский клуб.

Также эта игра стала первой официальной для Алексея Березуцкого на посту главного тренера красно-синих.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в заявку на игру, но остался в запасе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол: Заболотный, 61.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр, Милетич (Жамалетдинов, 87), Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Мрзляк (Касинтура, 74), Саплинов.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Милюченко (Санкт-Петербург), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

25 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».