«Ростов» и «Рубин» заинтересованы в капитане «Брондбю»

«Ростов» и «Рубин» заинтересованы в приобретении капитана шведского «Брондбю» Андреаса Максе, информирует BT. Как отмечается, ростовчане уже предложили за 27-летнего футболиста 1,5 миллиона евро. Однако российский клуб получил отказ. Теперь предложение хотят поднять до 2 миллионов.

«Рубин» пока не делал конкретных шагов по приобретению Максе. Агент капитана «Брондбю» подтвердил, что футбрлист имеет сразу несколько предложений, а решение будет принято в ближайшее время.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил два гола.