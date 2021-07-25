Черчесов посетил матч ЦСКА — «Уфа»
21:41
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 1-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Напомним, 8 июля 57-летний Черчесов покинул сборную России. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года.
23 июля РФС объявил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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