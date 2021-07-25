Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черчесов посетил матч ЦСКА — «Уфа»

21:41
Черчесов посетил матч ЦСКА — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Черчесов посетил матч ЦСКА — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 1-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Напомним, 8 июля 57-летний Черчесов покинул сборную России. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года.

23 июля РФС объявил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
В ВОЗ заявили о возможном исчезновении трех видов рака в ближайшее время
Кардиолог назвал способ самостоятельно прервать приступ аритмии
Какой месяц в году станет худшим для разных знаков зодиака
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры