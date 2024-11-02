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Сегодня, 09:00

ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.00

ЦСКА и «Спартак» проведут матч в 14-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты ЦСКА и «Спартака» Мойзес и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА примет «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в 14-м туре чемпионата России. Игра состоится в субботу, 2 ноября, начало — в 20.45 по московскому времени.

Дерби Москвы покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», прямой эфир также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

За всю историю встреч команд в чемпионатах России ЦСКА выиграл 26 раз, «Спартак» — 23, вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 1 : 1
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 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
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 - : -
3.11 19:45
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 5 1 0
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