ЦСКА и «Спартак» проведут матч в 14-м туре чемпионата России

ЦСКА примет «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в 14-м туре чемпионата России. Игра состоится в субботу, 2 ноября, начало — в 20.45 по московскому времени.

Дерби Москвы покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», прямой эфир также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

За всю историю встреч команд в чемпионатах России ЦСКА выиграл 26 раз, «Спартак» — 23, вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих.