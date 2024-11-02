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Сегодня, 11:25

Тошич: «Победа в дерби может очень сильно изменить настроение ЦСКА по сезону»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об исходе дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«В последнем матче у ЦСКА была обидная ничья с «Факелом». Соперник на бумаге был слабее. Если бы армейцы взяли три очка, то приблизились к лидерам. Но победа в дебри может придать уверенность, новый стимул команде. Победа в дерби может очень сильно изменить настроение команды по сезону», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 13-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.

Матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Зоран Тошич
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 8
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Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Динамо Мх

 5 1 0
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