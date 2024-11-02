Защитник сборной Казахстана Скворцов не продлит контракт с «Химками»

24-летний защитник сборной Казахстана Лев Скворцов не продлит контракт с «Химками», сообщает Legalbet.kz.

Соглашение Скворцова с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Защитник перешел в «Химки» в феврале 2023 года. В июле 2024-го ушел в аренду в «Шинник».

Скворцов провел за подмосковный клуб 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. В сезоне-2024/25 защитник сыграл в 13 матчах за ярославскую команду во всех турнирах.