Защитник сборной Казахстана Скворцов не продлит контракт с «Химками»
24-летний защитник сборной Казахстана Лев Скворцов не продлит контракт с «Химками», сообщает Legalbet.kz.
Соглашение Скворцова с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Защитник перешел в «Химки» в феврале 2023 года. В июле 2024-го ушел в аренду в «Шинник».
Скворцов провел за подмосковный клуб 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. В сезоне-2024/25 защитник сыграл в 13 матчах за ярославскую команду во всех турнирах.
Источник: Legalbet.kz
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|33
|
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|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
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|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
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|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
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|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
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|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
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|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
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ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
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