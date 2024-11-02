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Защитник сборной Казахстана Скворцов не продлит контракт с «Химками»

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24-летний защитник сборной Казахстана Лев Скворцов не продлит контракт с «Химками», сообщает Legalbet.kz.

Соглашение Скворцова с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Защитник перешел в «Химки» в феврале 2023 года. В июле 2024-го ушел в аренду в «Шинник».

Скворцов провел за подмосковный клуб 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. В сезоне-2024/25 защитник сыграл в 13 матчах за ярославскую команду во всех турнирах.

Источник: Legalbet.kz
ФК Химки
Лев Скворцов
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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