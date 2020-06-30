Во вторник, 30 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и опережают красно-белых, идущих шестыми, на 5 очков.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»