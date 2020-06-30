ЦСКА — «Спартак»: видеотрансляция матча РПЛ
30 июня 2020, 18:30
Во вторник, 30 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и опережают красно-белых, идущих шестыми, на 5 очков.
Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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