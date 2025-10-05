ЦСКА — «Спартак»: ВАР Мешков правильно помог отменить второй гол Кругового

На 42-й минуте матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Артем Чистяков после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и объявил, что игрок ЦСКА номер 10 (Иван Обляков) сыграл рукой в ЭйПиПи (в фазе атаки).

Четвертый гол армейцев, который забил Данил Круговой, в итоге был отменен.

Нужно отметить работу видеоассистентов Виталия Мешкова и Ранэля Зиякова, которые правильно вмешались в действия рефери, пропустившего фол Облякова.

В итоге их вмешательство стало 54-м в чемпионате России-2025/26. 50 раз первоначальное решение судьи изменялось.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».