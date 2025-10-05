ЦСКА — «Спартак»: армейцы ведут 3:1 после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Спартак» по итогам первого тайма матча 11-го тура чемпионата России — 3:1.

На 5-й минуте дерби счет открыл Кирилл Глебов, на 13-й минуте преимущество армейцев с пенальти увеличил Иван Обляков, а на 18-й минуте отличился Данил Круговой. Один мяч красно-белых на 21-й минуте отыграл Жедсон Фернандеш.

В концовке первого тайма судья после видеопросмотра отменил второй гол Глебова.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».