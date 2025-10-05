ЦСКА — «Спартак»: судья отменил гол Кругового после видеопросмотра

Защитник ЦСКА Данил Круговой отличился на 41-й минуте матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

Однако главный арбитр Артем Чистяков после видеопросмотра отменил гол из-за игры рукой со стороны полузащитника армейцев Ивана Облякова. Счет в матче по-прежнему 3:1 в пользу красно-синих.

Круговой также забил мяч на 18-й минуте матча.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».