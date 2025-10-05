Футбол
Сегодня, 17:17

ЦСКА — «Спартак»: судья отменил гол Кругового после видеопросмотра

Алина Савинова

Защитник ЦСКА Данил Круговой отличился на 41-й минуте матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

Однако главный арбитр Артем Чистяков после видеопросмотра отменил гол из-за игры рукой со стороны полузащитника армейцев Ивана Облякова. Счет в матче по-прежнему 3:1 в пользу красно-синих.

Круговой также забил мяч на 18-й минуте матча.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
ЦСКА обыгрывает «Спартак»: Ливай Гарсия забил после ошибки Мойзеса. Онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен, Солари ошибочно не наказан за симуляцию
ЦСКА — «Спартак»: ВАР Мешков правильно помог отменить второй гол Кругового
ЦСКА — «Спартак»: армейцы ведут 3:1 после первого тайма
ЦСКА — «Спартак»: видео голов матча
«Спартак» впервые в истории пропустил три гола в первые 20 минут матча РПЛ
ЦСКА — «Спартак»: видео голов матча

ЦСКА — «Спартак»: армейцы ведут 3:1 после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
Все новости