ЦСКА — «Спартак»: Казарцев не назначил пенальти после попадания мяча в руку Чалова

Василий Казарцев, арбитр матча ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре РПЛ, не назначил пенальти в ворота армейцев после попадания мяча в руку форварда красно-синих Федора Чалова.

Эпизод случился на 26-й минуте. После проверки арбитры ВАР подтвердили решение Казарцева о неназначении одиннадцатиметрового.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».