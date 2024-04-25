ЦСКА — «Спартак»: Казарцев не назначил пенальти после попадания мяча в руку Чалова
Василий Казарцев, арбитр матча ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре РПЛ, не назначил пенальти в ворота армейцев после попадания мяча в руку форварда красно-синих Федора Чалова.
Эпизод случился на 26-й минуте. После проверки арбитры ВАР подтвердили решение Казарцева о неназначении одиннадцатиметрового.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
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|
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|+/-
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|
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|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
7
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|9
|10
|5
|44-33
|37
|
8
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|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
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|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
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|8
|4
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|24-33
|28
|
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|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
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|26
|
13
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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