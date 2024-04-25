Экс-директор «Ленфильма» Тельнов заявил, что Семак не умеет мотивировать игроков

Бывший директор киностудии «Ленфильм» Вячеслав Тельнов высказал мнение, что поражение «Зенита» от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ — закономерное и ожидаемое.

«Зенит» целенаправленно шел к поражению от «Рубина», — приводит «РБ Спорт» слова Тельнова. — Команда у Семака совсем не играет. Сколько они голов забили в трех последних матчах? Один «Оренбургу»? Ну об этом и разговор. У тренера нет вариантов игры. Смотришь на молодых ребят: Мостовой в полсилы играет, пробежит, отдаст, не попадет — ну и ладно, эмоций никаких. Коваленко на скамейке сидит. В «Сочи» играл, зачем его оттуда «выдернули»? Лучше бы играл за «Балтику», как Козлов — вот кто приятное впечатление производит. Караваев мяч не может добить до 11-метровой, Вендел уже закончил играть, по-моему».

Заслуженный работник культуры РФ подчеркнул, что «Зенит» все равно станет чемпионом.

«Но смотреть на это тяжело. «Краснодар», думаю, рухнет, он «Балтику» еле-еле обыграл, «Динамо» тоже нестабильное... Были бы конкуренты у «Зенита» сильные, тогда можно было бы о чем-то говорить. А так кто-то обязательно ошибется, очки потеряет. Мотивация [к игрокам «Зенита»] вряд ли вернется. Если только на большие матчи — против ЦСКА, «Динамо». Семак не умеет мотивировать игроков», — заявил Тельнов.

«Зенит» (50 очков) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на 1 очко.