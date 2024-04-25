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Сегодня, 20:55

Экс-директор «Ленфильма» Тельнов заявил, что Семак не умеет мотивировать игроков

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Бывший директор киностудии «Ленфильм» Вячеслав Тельнов высказал мнение, что поражение «Зенита» от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ — закономерное и ожидаемое.

«Зенит» целенаправленно шел к поражению от «Рубина», — приводит «РБ Спорт» слова Тельнова. — Команда у Семака совсем не играет. Сколько они голов забили в трех последних матчах? Один «Оренбургу»? Ну об этом и разговор. У тренера нет вариантов игры. Смотришь на молодых ребят: Мостовой в полсилы играет, пробежит, отдаст, не попадет — ну и ладно, эмоций никаких. Коваленко на скамейке сидит. В «Сочи» играл, зачем его оттуда «выдернули»? Лучше бы играл за «Балтику», как Козлов — вот кто приятное впечатление производит. Караваев мяч не может добить до 11-метровой, Вендел уже закончил играть, по-моему».

Заслуженный работник культуры РФ подчеркнул, что «Зенит» все равно станет чемпионом.

«Но смотреть на это тяжело. «Краснодар», думаю, рухнет, он «Балтику» еле-еле обыграл, «Динамо» тоже нестабильное... Были бы конкуренты у «Зенита» сильные, тогда можно было бы о чем-то говорить. А так кто-то обязательно ошибется, очки потеряет. Мотивация [к игрокам «Зенита»] вряд ли вернется. Если только на большие матчи — против ЦСКА, «Динамо». Семак не умеет мотивировать игроков», — заявил Тельнов.

«Зенит» (50 очков) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на 1 очко.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
7
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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 - : -
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Максим Глушенков

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