«Ахмат» — «Сочи»: Садулаев вывел грозненцев вперед

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«Ахмат» вышел вперед в матче с «Сочи» в перенесенном 21-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 30-й минуте забил Лечи Садулаев.