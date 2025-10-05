«Балтика» — махачкалинское «Динамо»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и махачкалинского «Динамо» на матч 11-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Петров И., Йенне, Саусь, Бевеев, Филин, Петров М., Чивич, Хиль.

«Динамо»: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Аззи, Сундуков, Мрезиг, Глушков, Джавад, Мастури, Агаларов.