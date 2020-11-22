ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы. Влашич, Чалов и Заболотный выйдут на поле с первых минут
12:49
Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Сочи».
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Обляков, Влашич, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Тороп, Котин, Ахметов, Бистрович, Шкурин, Гайч, Эджуке.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ан. Заболотный, Жоаузинью.
Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, Нобоа, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 (мск).
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