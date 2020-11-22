РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы. Влашич, Чалов и Заболотный выйдут на поле с первых минут

12:49
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Сочи».

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Обляков, Влашич, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Тороп, Котин, Ахметов, Бистрович, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ан. Заболотный, Жоаузинью.

Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, Нобоа, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 (мск).

ЦСКА — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20195
Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир