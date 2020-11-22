ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи», но вернулся на первое место в РПЛ

ЦСКА в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ дома сыграл вничью с «Сочи» (1:1). На пятой минуте встречи Арнор Сигурдссон открыл счет в матче, но уже через 18 минут Никита Бурмистров воспользовался неразберихой в штрафной армейцев и с 11 метров поразил ворота Акинфеева. В середине тайма сочинцы забили второй гол, но мяч Артура Юсупова после просмотра ВАР был отменен из-за офсайда.

ЦСКА набрал 32 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, сочинцы с 24 очками вышли на пятое место, обойдя по дополнительным показателям «Локомотив» и «Ахмат».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:1 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 5 (1:0). Бурмистров, 23 (1:1).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Тикнизян (Эджуке, 64), Магнуссон, Дивеев, Щенников (Бистрович, 64), Марадишвили, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Влашич, Обляков, Чалов (Гайч, 69)

«Сочи» (Сочи): Джанаев, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Маргасов, Жоаузинью, Заболотный (Дуганджич, 83), Бурмистров, (Пруцев, 81)

Предупреждения: Жоаузинью, 32. Марадишвили, 68. Ахметов, 71. Юсупов, 82. Гайч, 90+2.

Судьи: Кукуляк (Калуга), Кудрявцев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы)

22 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»