Стали известны составы ЦСКА и «Рубина» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 18:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Коновалов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Самошников, Давиташвили, Марков.

Отметим, состав казанцев остался таким же, как и на матч с «Краснодаром» (1:0).