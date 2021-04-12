ЦСКА одержал победу в матче с «Ротором»
ЦСКА одержал победу в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0).
Голы забивали Чидера Эджуке и Саломон Рондон. ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Сочи», а «Ротор» примет «Динамо».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
25-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 (1:0)
Голы: Эджуке, 45+1 (1:0). Рондон, 71 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Сигурдссон (Тикнизян, 64), Обляков (Ахметов, 77), Влашич, Марадишвили (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).
«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Песегов (Медведь, 84), Жигулев, Алейник, Давиташвили (Кипиани, 60), Фламарион (Муллин, 60), Понсе (Арабидзе, 88).
Предупреждение: Ахметов, 89.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Амелин (Тула). Лунев (Новосибирск).
12 апреля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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