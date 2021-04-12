ЦСКА одержал победу в матче с «Ротором»

ЦСКА одержал победу в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0).

Голы забивали Чидера Эджуке и Саломон Рондон. ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Сочи», а «Ротор» примет «Динамо».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 (1:0)

Голы: Эджуке, 45+1 (1:0). Рондон, 71 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Сигурдссон (Тикнизян, 64), Обляков (Ахметов, 77), Влашич, Марадишвили (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).

«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Песегов (Медведь, 84), Жигулев, Алейник, Давиташвили (Кипиани, 60), Фламарион (Муллин, 60), Понсе (Арабидзе, 88).

Предупреждение: Ахметов, 89.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Амелин (Тула). Лунев (Новосибирск).

12 апреля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».