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ЦСКА — «Ротор»: арбитр снова пожалел игрока гостей

20:54
Сергей Карасев снова не применил дисциплинарные санкции к игроку гостей.
Сергей Карасев снова не применил дисциплинарные санкции к игроку гостей.
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На 66-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» арбитр Сергей Карасев снова не применил дисциплинарные санкции к игроку гостей.

Все нарушения волгоградцев однотипные — наступы и удары шипами в голеностоп. На 11-й и 21-й минутах судья не вынес предупреждения Данилу Степанову, а во втором тайме не наказал Камиля Муллина. Странные решения для рефери ФИФА.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев.

(Александр Бобров)

ЦСКА — Ротор

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