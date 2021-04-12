ЦСКА — «Ротор»: арбитр снова пожалел игрока гостей
20:54
На 66-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» арбитр Сергей Карасев снова не применил дисциплинарные санкции к игроку гостей.
Все нарушения волгоградцев однотипные — наступы и удары шипами в голеностоп. На 11-й и 21-й минутах судья не вынес предупреждения Данилу Степанову, а во втором тайме не наказал Камиля Муллина. Странные решения для рефери ФИФА.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев.
(Александр Бобров)
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