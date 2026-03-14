ЦСКА проиграл четыре матча подряд в чемпионате России впервые с апреля 2001 года

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в чемпионате России-2025/26. 14 марта армейцы уступили «Балтике» (0:1) в 21-м туре РПЛ.

Такая серия поражений в чемпионате страны у ЦСКА произошла впервые с апреля 2001 года. Тогда, весной 2001-го, подопечные Павла Садырина проиграли четыре стартовых матча чемпионата с общим счетом 0:7. ЦСКА уступил «Черноморцу» (0:2), «Крыльям Советов» (0:3), «Спартаку» (0:1) и «Торпедо» (0:1).

Также подобная серия неудач зафиксирована у команды впервые в истории выступлений в РПЛ (с 2002 года).

Ранее в сезоне РПЛ-2025/26 армейцы проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3).

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