ЦСКА продлил контракт с Гайичем

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Миланом Гайичем.

Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Желаем Милану новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении армейцев.

Гайич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провел 112 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Вместе с красно-синими серб дважды побеждал в FONBET Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ.

Ранее Гайич играл за такие команды, как «Црвена Звезда», «Бордо» и ОФК.