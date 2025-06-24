Футбол
24 июня, 14:11

ЦСКА продлил контракт с Гайичем

Алина Савинова
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Миланом Гайичем.

Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Желаем Милану новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении армейцев.

Гайич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провел 112 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Вместе с красно-синими серб дважды побеждал в FONBET Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ.

Ранее Гайич играл за такие команды, как «Црвена Звезда», «Бордо» и ОФК.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/29039
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • albou2

    Вот и славно!

    25.06.2025

  • Бергкамп 10

    круговой никогда не играл на ПЗ

    25.06.2025

  • Sergey Sparker

    Хрюканье из свинарника, похоже.

    24.06.2025

  • Sandy45

    это "спартаковский дух" навонял в редакци СЭ.

    24.06.2025

  • dinela

    Ждём Болтича и Винтича!

    24.06.2025

  • Dreamlike

    Сутормин теперь нафиг не нужен

    24.06.2025

  • esheg

    Классно! Вот оригинальное сообщение из армейского телеграммканала (по ссылке в конце этой псевдоновости): "Новое соглашение с сербским футболистом будет действовать до конца сезона 2026/27. Милан выступает за нашу команду с 2022 года, и за это время он провел 112 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 9 голевых передач. В составе красно-синих Гайич дважды побеждал в FONBET Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ. Желаем Милану новых побед в составе ПФК ЦСКА!" Отличия следующие. Слово "нашу" (команду) заменено на "московскую", да добавлен перечень клубов, где Гайич играл до ЦСКА. Вопрос шефу отдела футбола: Константин! Это сотрудники вашего отдела такими "новостями" деньги зарабатывают? Или девочка Алина просто мимо проходила?

    24.06.2025

  • Mr.Deadhead

    хорошие новости, Гайкин системообразующий для нас игрок!

    24.06.2025

  • rustov

    полезный, но не сильнее Кругового или Кельвена

    24.06.2025

  • Дмитриев Дмитриев

    мерзкий тип

    24.06.2025

  • Просто прапор

    Гайкин-нормальный футболёр,ЦСКА ко двору пришёлся.

    24.06.2025

    • Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева сообщил о подаче апелляции в Мосгорсуд с целью изменения меры пресечения

    «Зенит» продлил контракты с воспитанниками Шиловым и Кондаковым
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

