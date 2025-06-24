«Зенит» продлил контракты с воспитанниками Шиловым и Кондаковым

«Зенит» сообщил о продлении контрактов с воспитанниками «Газпром» — Академии Даниилом Кондаковым и Вадимом Шиловым.

Новые соглашения с игроками рассчитаны до 2028 года. Отмечается, что торжественную церемонию подписания провел председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Кондаков и Шилов в составе сине-бело-голубых становились призерами ЮФЛ-3 и победителями ЮФЛ-2. В мае они дебютировали в профессиональном футболе за «Зенит» — 2 в матче против «Чертаново».

Ранее «СЭ» сообщал, что Кондаков и Шилов присоединятся к главной команде «Зенита» на летних сборах для подготовки к сезону-2025/26.