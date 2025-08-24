Матеус Алвес о победе ЦСКА над «Акроном»: «Чувствую себя уже как дома, это позволяет показывать мой уровень»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес прокомментировал победу над «Акроном» (3:1) в матче 6-го тура РПЛ.

Бразилец забил гол в ворота тольяттинцев и отличился во второй игре подряд.

«Климат в раздевалке у нас очень хороший. Чувствую себя уже как дома. Это позволяет мне показывать мой уровень футбола. Мы нормально начали, забили на шестой минуте.

Сегодня особенный день, прилетела моя жена. Я хотел забить и смог реализовать мечту», — сказал Алвес.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле 2025 года. 20-летний бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 играх за красно-синих.