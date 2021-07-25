В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Самарский клуб в прошлом сезоне взял всего одно очко в противостоянии с грозненцами. Игру второго круга «Крылья» проиграли 2:4.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Ахмат»