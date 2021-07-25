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«Крылья Советов» — «Ахмат»: во сколько начало трансляции матча РПЛ

17:30
«Крылья Советов» сыграют против «Ахмата» в чемпионате РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
«Крылья Советов» сыграют против «Ахмата» в чемпионате РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
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В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Самарский клуб в прошлом сезоне взял всего одно очко в противостоянии с грозненцами. Игру второго круга «Крылья» проиграли 2:4.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Ахмат»

Крылья Советов — Ахмат

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Сергей Ревенко все материалы автора

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