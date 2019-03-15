ЦСКА прилетел в Екатеринбург, где 16 марта пройдет матч 20-го тура премьер-лиги против "Урала". Армейцев встретили болельщики.

- Добрались до Екатеринбурга, где нас, как и всегда, встречали болельщики, - сообщается в официальном Твиттере красно-синих.

Добрались до Екб, где нас, как и всегда, встречали болельщики 🔴🔵 #УралЦСКА pic.twitter.com/LAdA75MJYI – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 марта 2019 г.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 33 очка. "Урал" с 23 баллами располагается на 11-й строчке.

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