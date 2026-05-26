ЦСКА поздравил президента клуба Гинера с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения президента армейского клуба Евгения Гинера.

26 мая Гинеру исполнилось 66 лет.

«Желаем Евгению Ленноровичу крепкого здоровья, безграничного счастья, семейного тепла и громких побед с любимой командой», — говорится в сообщении ЦСКА на официальном сайте клуба.

Гинер стал президентом и владельцем армейского клуба 20 февраля 2001 года. В апреле 2020 года ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА, а Гинер занял должность заместителя председателя совета директоров клуба, сохранив за собой пост президента.

Армейцы завершили сезон-2025/26 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 51 очко и отстал от «Спартака» на один балл.

В FONBET Кубке России ЦСКА дошел до финала Пути регионов, в котором проиграл будущему обладателю трофея — «Спартаку» (0:1).