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Кахигао о Дзюбе: «Огромный профессионал, им были довольны в «Спартаке». Посмотрим, что случится в будущем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы.

— Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?

— Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем.

Хуан Карлос Карседо и&nbsp;Франсис Кахигао.«Дзюба — профессионал, им были довольны в «Спартаке». Посмотрим, что случится в будущем». Интервью Кахигао

В субботу, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026-го.

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Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Кахигао — о составе «Спартака»: «Команда хороша и так. Не думаю, что нужно говорить об изменениях»

ЦСКА поздравил президента клуба Гинера с днем рождения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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