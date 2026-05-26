Кахигао о Дзюбе: «Огромный профессионал, им были довольны в «Спартаке». Посмотрим, что случится в будущем»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы.

— Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?

— Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем.

В субботу, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026-го.

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