Вахания — о матче против «Зенита»: «Конечно, «Ростову» хотелось повлиять на чемпионскую гонку»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

После победы над ростовчанами «Зенит» с 68 очками финишировал на первом месте в чемпионате России, опередив ставший вторым «Краснодар» на два очка.

«Были ли мысли помочь будущей команде? Мысли были помочь «Ростову» и постараться победить в этой игре. Ну, и конечно, нам хотелось повлиять на чемпионскую гонку. Наверное, можно сказать, что я болел за «Краснодар» в чемпионской гонке, но все мысли в той игре были связаны с «Ростовом», — сказал Вахания «СЭ».

В феврале футболист подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года.

