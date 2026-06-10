ЦСКА получил два предложения по трансферу Данилова от клубов топ-5 европейских лиг

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о двух предложениях по защитнику армейцев Кириллу Данилову от европейских клубов.

Брейдо ответил на слова экс-игрока «Динамо» и «Зенита» Игоря Семшова, который назвал 18-летнего Данилова «сыроватым для большого футбола».

«В ЦСКА считают иначе: Кирилл провел блестящую весну и уже закрепился в ЦСКА. В Европе тоже считают иначе: в клуб уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Данилов — воспитанник армейцев. Он дебютировал за основную команду ЦСКА в сезоне-2025/26 и принял участие в 15 матчах РПЛ и Кубка. Защитник был признан лучшим игроком ЦСКА в апреле.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данилова в 2,5 миллиона евро.

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