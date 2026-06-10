Директор академии «Чертаново» Савченко — о шоу-матче в честь 50-летия: «У меня пошли мурашки»

Директор академии ФК «Чертаново» Илья Савченко поделился с «СЭ» впечатлениями от шоу-матча в честь 50-летия академии.

«Мы проводим такое мероприятие впервые. Многое зависело от наших заезд. Мы переживали приедут они или нет, волнение сохранялось до последнего момента. Но когда мы все это увидели, у меня пошли мурашки. Топовая атмосфера, спасибо всем болельщикам и участникам матча», — сказал Савченко «СЭ».

10 июня на арене «Чертаново» прошел шоу-матч в рамках 50-летия академии. Во встрече принимали участие выпускники академии и игроки действующего состава клуба. За команду выпускников сыграли и нынешние игроки РПЛ: Матвей Кисляк, Максим Глушенков, Владислав Сарвели, Юрий Горшков и другие.

(Давид Петросян)