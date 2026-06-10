Клубы из Франции и Италии сделали предложения по защитнику ЦСКА Данилову

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Данилова, рассказал «СЭ» из каких стран были предложения по игроку.

«Предложения были из Италии и Франции. Конкретные клубы я не могу называть», — сказал Прокопец «СЭ».

Данилов в сезоне-2025/26 провел за ЦСКА 15 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.