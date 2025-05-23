ЦСКА — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Пари НН» в матче 30-го тура чемпионата России в субботу, 24 мая. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

По итогам 29-ти туров РПЛ армейцы набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Нижегородский клуб с 27 баллами идет на 13-й строчке чемпионата.