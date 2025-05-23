«Спартак» сыграет с «Химками» в матче 30-го тура чемпионата России в субботу, 24 мая. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Химки» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

По итогам 29-ти туров РПЛ красно-белые набрали 54 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда из Химок с 29 баллами идет на 11-й строчке чемпионата.