ЦСКА — «Оренбург»: команды не открыли счет в первом тайме

ЦСКА и «Оренбург» не забили голов в первом тайме матча 19-го тура РПЛ. Счет в игре 0:0 после первой 45-минутки.

Московская команда нанесла 4 удара в створ ворот соперника, «Оренбург» — один.

Армейцы на данный момент с 28 очками занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. У оренбуржцев 15 баллов и 14-я строчка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Оренбург».