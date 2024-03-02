Батчи: «Переход в «Краснодар» был шансом, который может выпасть раз в жизни»

Вингер «Краснодара» Жоау Батчи раскрыл некоторые подробности своего перехода в российский клуб.

«Краснодар» был знаком мне по выступлениям в еврокубках. Я знал, что это популярная команда в России, и для меня это был шанс, который может выпасть только раз в жизни. Уверен, что сделал правильный выбор», — приводит слова Батчи Metaratings.ru.

Футболист перешел в «Краснодар» из «Шавиша» за 1,5 миллиона евро в сентябре 2022 года. За «быков» 25-летний футболист сыграл 44 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до конца июня 2027 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков.