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2 марта, 14:45

Батчи: «Переход в «Краснодар» был шансом, который может выпасть раз в жизни»

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Вингер «Краснодара» Жоау Батчи раскрыл некоторые подробности своего перехода в российский клуб.

«Краснодар» был знаком мне по выступлениям в еврокубках. Я знал, что это популярная команда в России, и для меня это был шанс, который может выпасть только раз в жизни. Уверен, что сделал правильный выбор», — приводит слова Батчи Metaratings.ru.

Футболист перешел в «Краснодар» из «Шавиша» за 1,5 миллиона евро в сентябре 2022 года. За «быков» 25-летний футболист сыграл 44 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до конца июня 2027 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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