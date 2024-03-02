«Краснодар» встретится с «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России в субботу, 2 марта. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также игра будет доступна на «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Смотреть встречу можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

По итогам 18 туров РПЛ команда Владимира Ивича с 38 очками лидирует в чемпионате России и на два балла опережает «Зенит». Казанский клуб набрал 28 баллов и располагается на 7-м месте первенства страны.

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