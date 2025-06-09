Глушаков — об уходе Николича из ЦСКА: «Он же не божился»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался об уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича из клуба.

«Николич мог отказаться от предложения АЕКа. Но если для него это комфортные условия работы... Такая жизнь у футболистов и тренеров. Разговоры про предательство? Не знаю...Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие. Николич же не божился. Да, он хотел выиграть чемпионат с ЦСКА, но так сложились обстоятельства», — сказал Глушаков «СЭ».

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли Кубок страны.