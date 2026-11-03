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Орлов: «Карпину нужно найти подход к Глушенкову. Максим мог на него обидеться»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Карпин и Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборной России.

«Я не знаю всех подробностей отношений Максима с Валерием Георгиевичем Карпиным, поэтому не могу утверждать категорично. Но давайте вспомним одну историю. Товарищеский матч Россия — Нигерия (3:3). Глушенкова выпустили на поле только на 60-й минуте. Почему? Он же один из ведущих футболистов РПЛ. Звезда, лидер «Зенита», знает себе цену. Максим ведь хотел играть! Хотел себя показать, проверить свои силы. Почему нет? Для футболиста такого уровня это совершенно естественное желание. К нему нужно относиться с уважением.

Вполне допускаю, что подобное решение Карпина могло задеть Глушенкова. Мог и обидеться. У него ведь есть самолюбие, характер. Не исключаю, что после этого случая он сам не захотел выступать за сборную в следующей встрече. Все-таки речь о товарищеском матче. В принципе, Максим имел право отказаться от приглашения. Но это лишь мое предположение.

Я, кстати, задавал вопрос пресс-службе «Зенита»: может быть, клуб попросил сборную предоставить Глушенкову отдых? Мне четко ответили: нет, это решение Карпина.

Считаю, главный тренер национальной команды должен уметь находить подход к таким футболистам. Особенно к талантливым, неординарным. У каждого свой характер, свои особенности. И задача наставника — не просто объявлять состав или определять тактику, но и подбирать психологический ключик к игрокам.

В этом смысле, мне кажется, Карпин мог бы поговорить с Глушенковым. Найти какой-то компромисс, разобраться в ситуации. Потому что футболист такого уровня нужен сборной России», — сказал Орлов «СЭ».

Глушенков не был вызван в сборную России на предстоящие товарищеские матчи против Узбекистана (12 ноября, Ташкент) и Венесуэлы (17 ноября, Краснодар).

Максим Глушенков и&nbsp;Геннадий Орлов.«Карпину нужно найти подход к Глушенкову. Он же бразилец из Чертанова!» Орлов — о лидерстве «Зенита»

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Валерий Карпин
Максим Глушенков
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ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
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Максим Глушенков

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Маркиньос

Спартак

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Ахмат

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